Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик высказался о своем назначении на этот пост.

Майкл Каррик globallookpress.com

«Для меня большая честь возглавить "Манчестер Юнайтед". Знаю, что нужно для успеха здесь. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы помочь игрокам достичь тех стандартов, которых мы ожидаем от этого невероятного клуба, и мы знаем, что эта команда более чем способна их обеспечить.

Я уже работал с рядом игроков и, конечно же, продолжал внимательно следить за командой в последние годы. Полностью верю в их талант, преданность и способность добиться здесь успеха. В этом сезоне нам ещё многое предстоит сделать, готовы объединить всех и показать болельщикам то, чего они заслуживают», — приводит слова Каррика клубная пресс-служба.

«Манкунианцы» занимают 7-е место в таблице английской Премьер-лиги с 32 очками в активе после 21-го тура.