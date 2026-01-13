Альваро Арбелоа, недавно назначенный главным тренером мадридского «Реала», сделал заявление после своего утверждения в должности.

«Постоянный я или временный тренер? Я здесь уже 20 лет и останусь столько, сколько захочет "Реал" Мадрид. Это мой дом», — приводит слова Арбелоа инсайдер Фабрицио Романо.

Арбелоа начал тренерскую карьеру в 2020 году в молодёжной академии «Реала», где он тренировал команды Infantil A, Cadete A и Juvenil A.

С июня 2025 года он руководил «Кастилией». За время работы в академии он добился значительных успехов: в сезоне 2020/2021 команда Infantil A выиграла чемпионат, в сезоне 2021/2022 команда Cadete A также стала чемпионом, а в сезоне 2022/2023 команда Juvenil A завоевала три титула — чемпионат, Кубок Испании и Кубок чемпионов. В сезоне 2024/2025 команда Juvenil A вновь стала чемпионом.