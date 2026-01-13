На одной из тренировок в ноябре прошлого года бывший главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо выразил недовольство игроками команды, воскликнув: «Я не знал, что пришел тренировать детский сад! » Об этом пишет Marca.

Хаби Алонсо globallookpress.com

По информации источника, тренер был расстроен тем, что футболисты не выполняли его тактические указания. Алонсо также заметил их недисциплинированность и недовольство.

Эти слова стали поворотным моментом в карьере Алонсо в «Реале», и вскоре после этого клуб объявил о прекращении сотрудничества с ним. Тренер работал в «Королевской команде» с лета прошлого года.