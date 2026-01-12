Герой Суперкубка Испании-2026 полузащитник «Барселоны» Рафинья поделился эмоциями от завоевания трофея и рассказал о своем отношении к главному тренеру Ханси Флику.

«Мой лучший момент в этом сезоне? Я бы никогда не сказал, что это мои лучшие моменты, ведь я человек, который предъявляет к себе высокие требования! Что я могу сказать, так это то, что я всегда стремлюсь отдавать все силы за команду, помогая и в обороне, и в атаке и принося то, на что я способен.

У нас много молодых игроков... Иметь такое мышление и постоянное желание побеждать — очень важно для клуба. Мы будем бороться за титулы. Когда ты надеваешь эту футболку, твоей главной целью должно быть завоевание трофеев... Мы хорошо справляемся.

Самое важное сегодня — то, что команда вернулась во втором тайме сосредоточенной... Мы сделали то, что должны были сделать. Если бы Ханси Флик не пришел, я бы ушел из "Барсы". Он все изменил. Он сказал мне, что я буду важен. Это то, что нужно игроку: уверенность», — сказал 29-летний бразилец сразу после матча.

В финале «Барселона» обыграла «Реал» со счетом 3:2, Рафинья оформил дубль и был признан лучшим игроком.