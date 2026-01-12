Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк признан лучшим опорным полузащитником среди игроков не из топ-5 европейских лиг по итогам последнего полугодия по версии исследовательского центра CIES.

Матвей Кисляк
Матвей Кисляк globallookpress.com

Футболист «армейцев» набрал 83,4 балла, опередив Кеса Смита из «АЗ Алкмаара» (83,3), Дживая Зехиела из «Утрехта» (82,4) и Александара Станковича из «Брюгге» (81,7).  Последний — сын известного тренера Деяна Станковича, который ранее тренировал «Спартак».

В текущем сезоне Кисляк провел 27 матчей за «красно-синих» во всех соревнованиях, забив пять голов и отдав пять результативных передач.  ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе 36 очков после 18 туров.