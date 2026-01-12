Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк признан лучшим опорным полузащитником среди игроков не из топ-5 европейских лиг по итогам последнего полугодия по версии исследовательского центра CIES.
Футболист «армейцев» набрал 83,4 балла, опередив Кеса Смита из «АЗ Алкмаара» (83,3), Дживая Зехиела из «Утрехта» (82,4) и Александара Станковича из «Брюгге» (81,7). Последний — сын известного тренера Деяна Станковича, который ранее тренировал «Спартак».
В текущем сезоне Кисляк провел 27 матчей за «красно-синих» во всех соревнованиях, забив пять голов и отдав пять результативных передач. ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе 36 очков после 18 туров.