Вечер в Милане получился идеальным в контексте гонки за Скудетто. Лидирующий «Интер» дважды выходил вперёд, «Наполи» дважды сравнивал, и оба раза это делал Скотт Мактоминей. Ничья 2:2 оставила гонку плотной, команда Кристиана Киву сохранила первое место, а Антонио Конте, взорвавшийся из-за пенальти после VAR, досматривал концовку уже не с бровки.

«Интер» с самого начала хотел показать свою мощь неаполитанцам.  Уже на девятой минуте Пётр Зелиньский, бывший игрок «Наполи», обокрал Мактоминея в центре поля, разогнал атаку через Мартинеса, а Димарко получил мяч слева через Тюрама.  Федерико Димарко с очень острого угла бильярдно уложил мяч в дальний, и вот уже 1:0.  Это в очередной раз подтверждает роль Димарко в качества важного игрока именно атаки «Интера», а не просто левого фланга.  С 2021 года ни один защитник «Интера» не забивал в чемпионате чаще него (19), а в этом сезоне у Димарко уже четыре мяча.

«Интер» в первые 45 минут был активнее, команда строила атаки, у «Наполи» местами не было времени даже развернуться.  Но у гостей хватило одного нормального выхода вперёд, чтобы сравнять.  На 26-й минуте сработала связка на левом фланге — Спинаццола отдал на Элмаса, тот прострелил, а Мактоминей, выскочив на ближнюю, аккуратно замкнул передачу.  Символично, что ранее именно шотландец начал эпизод, с которого забивал «Интер».  Мактоминей сначала недостаточно жёстко боролся и упустил Зелиньского, а потом как бы оправдался важнейшим голом.

Дальше Скотт Мактоминей ещё раз напомнил о себе, обокрал уже самого Зелиньского и проверил Зоммера — на этот раз вратарь «Интера» справился.  У хозяев тоже были моменты — стоит отметить удар Лаутаро мимо после длинного розыгрыша, а ещё эпизод с ударом головой Тюрама, когда Ваня Милинкович-Савич вытащил сложный мяч.  Важно и то, что тайм прошёл без постоянных свистков, за первые 45 минут арбитр назначил всего четыре фола.

После перерыва «Интер» уже не держал те же обороты, а у «Наполи» появился шанс ужалить соперника.  Почти сразу после свистка на второй тайм Расмус Хёйлунн убежал после длинного выноса Милинковича-Савича, Мануэль Аканжи не перехватил мяч, датчанин вылетел один на один под углом и пробил в дальнюю штангу.  Это был тот момент, после которого матч мог уйти под контроль Неаполя, но чуть-чуть не хватило мастерства.

Выход Мхитаряна, ВАР и пенальти, который «взорвал» Конте

Гости продолжали искать пространство, Ди Лоренцо пробовал завершать головой после подачи Спинаццолы, затем были ещё подачи Политано, но «Интер», в целом, держался очень неплохо.  При этом хозяева сами стали играть менее цельно, команда Киву уже не выдерживала прежний темп, пришлось перестраиваться.

Решающий с точки зрения сюжета отрезок пришёл ближе к последней трети матча.  Киву снял Зелиньского в пользу Генриха Мхитаряна — и почти сразу случился эпизод, из-за которого «Сан-Сиро» взревел из-за судейства.

На 68-й минуте ВАР позвал Довери к монитору, Амир Рахмани наступил на ногу Мхитаряну в штрафной, а по трактовке правил это пенальти.  Арбитр изначально дал доиграть момент (атака закончилась ударом Бастони выше), затем пересмотрел и указал на точку.

Антонио Конте с решением не смирился.  Тренер «Наполи» вскпиел, пнул бутылку, пошёл в жёсткий разговор с четвёртым арбитром Коломбо, а после красной кричал: «Позор вам!  ».  При этом, уже будучи удалённым, он оставался у ограждения и продолжал давать подсказки команде.

Пять минут Чалханоглу и снова решающий Мактоминей

Пенальти исполнил Хакан Чалханоглу, и в этом тоже была своя история.  Он бил с того же места, откуда когда-то не забил свой первый пенальти за «Интер» именно в матче против «Наполи».  Теперь всё получилось, мощный удар, мяч попал во внутреннюю сторону штанги и отскочил в сетку — 2:1 на 73-й минуте, «Интер» снова впереди.

Но матч, как часто бывает с сегодняшим «Наполи», не закончен, пока на поле Скотт Мактоминей.  Конте после 2:1 сделал рискованный ход, снял защитника Бёкема и выпустил вингера Ноа Ланга.  И эта замена сработала моментально — на 81-й Политано навесил, Ланг у самой лицевой сумел вернуть мяч в центр, а Мактоминей первым касанием положил в нижний угол с пары метров.  Да, очередная красивая история шотландца из Неаполя, но слишком сильно бросились в глаза и ошибки «Интера» в обороне.  Биссек не справился с опекой, а Барелла потерял Ланга, который и стал катализатором гола.

Но даже несмотря на всё это, у «Интера» был шанс забрать матч в добавленное время.  Мхитарян пробил из отличной позиции, но попал в штангу — и это точно тот момент, который Киву ещё долго будет вспоминать, ведь два очка в гонке за Скудетто безвозвратно утеряны.

Итог — 2:2, первая ничья «Интера» в этом чемпионате и ещё одно подтверждение того, что в Серии А пока не время для сольного забега одного из лидеров.  На вершине таблицы буквально нечем дышать, а каждая такая осечка выглядит как упущенная возможность, которая может обернуться катастрофой.