В матче 20-го тура итальянской Серии А «Лацио» на выезде переиграл «Верону» со счетом 1:0.
Судьбу данного противостояния решил автогол Виктора Нельссона на 79-й минуте встречи.
Результат матча
ВеронаВерона0:1ЛациоРим
Верона: Лоренцо Монтипо, Виктор Нельссон, Армель Белла-Котчап (Унай Нуньес 76'), Николас Валентини, Домагой Брадарич, Мартин Фресе, Роберто Гальярдини (Суат Сердар 76'), Антуан Бернед, Шейх Няьссе, Гифт Орбан (Амин Сарр 68'), Giovane Santana do Nascimento
Лацио: Иван Проведель, Лука Пеллегрини (Петар Ратков 55'), Алессио Романьоли, Марио Хила, Густав Исаксен, Кеннет Тейлор, Данило Катальди (Николо Ровелла 69'), Матиас Весино, Адам Марушич, Маттео Канчелльери, Тейянни Нослин (Мануэль Лаццари 55')
Жёлтые карточки: Армель Белла-Котчап 6', Николас Валентини 25' — Маттео Канчелльери 18'
Победа позволила «Лацио» набрать 28 очков и подняться на восьмое место в турнирной таблице. «Верона» с 13 баллами идет 19-й.