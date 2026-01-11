Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался о возможном назначении Франка Артиги на пост главного тренера «Рубина» вместо Рашида Рахимова.

Франк Артига globallookpress.com

«Не понимаю этих разговоров. Седьмое место у "Рубина"… Возможный уход Рахимова — для меня это странно. Чего можно большего ожидать для казанцев? Чтобы быть выше седьмого места, нужно больше усиливаться, но этого не произошло. Они должны держаться за Рахимова и идти на всего условия.

В "Химках" у Артиги футбол сводился к примитиву — забросы на Заболотного, а он просто скидывал мяч. Что Артига нового дал команде? Ничего. Что он может дать "Рубину"? Боюсь, что мы потеряем команду, которая имеет свой стиль. Возможно, в Казань перейдет Заболотный и мы увидим "Химки‑2" по игре», — цитирует Мора «Матч ТВ».

«Рубин» после 18 туров занимает седьмое место в РПЛ с 23 очками