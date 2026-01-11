Вратарь «Пари НН» Никита Медведев высказался о возможном уходе нападающего Хуана Боселли из клуба.

Хуан Боселли globallookpress.com

«Есть ли у команды зависимость от Боселли? Незаменимых людей нет. Но не буду отрицать, что команда зависит от результатов, которые у нас есть.

Опасаюсь ли его ухода? Нет, я только порадуюсь за него. Хуан заслужил переход и повышение в классе», — цитирует Медведева «Чемпионат».

Ранее появилась информация, что с уругвайским форвардом ведет переговоры «Краснодар».

В нынешнем сезоне Боселли принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами.