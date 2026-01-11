Вратарь «Пари НН» Никита Медведев высказался об атмосфере в команде и оценил понимание ситуации вокруг команды в коллективе.

Никита Медведев globallookpress.com

«Взял ответственность на себя? Ну а кто, кроме меня, сейчас еще возьмет? Тот же Коля Калинский высказался бы точно так же, но он мало играет. Думаю, поэтому и не высказывается. Хотя мы с ним часто в раздевалке обсуждаем. Кроме меня, никто из ребят не будет так высказываться. А кто мог — Кирилл Гоцук, Саша Трошечкин, — их в команде нет. Приходится иногда мне доносить ребятам. Я вижу в коллективе, что у некоторых будто нет понимания, что происходит. У меня в карьере были разные ситуации. Я был в "Локомотиве", который на тот момент выиграл все, в "Ростове" в мой первый приход мы играли в еврокубках — и все было хорошо. Был и в "Рубине", который вылетал. До последнего тура все тогда думали, что мы выиграем и все будет хорошо. Я проживал все ситуации и знаю, как хорошо, а как плохо, — цитирует Медведева "Чемпионат".

"Пари НН" по итогам первой части сезона РПЛ занимает 14-е место, набрав 14 очков за 18 туров.