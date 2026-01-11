Вратарь калининградской «Балтики» Максим Бориско высказался о результатах команды в первой части сезона.

Максим Бориско globallookpress.com

«Пятое место — не фантастический итог первой части. Это из-за того, что мы плодотворно работаем на тренировках. Ежедневная работа и принесла этот результат. Но можно сказать, что он превзошёл наши ожидания перед сезоном», — приводит слова Бориско «Чемпионат».

Напомним, что первую часть сезона «Балтика» завершила на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ. Чемпионат России возобновится в конце февраля.