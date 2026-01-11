Туринский «Ювентус» активно работает на трансферном рынке и планирует укрепить свою полузащиту. Одной из главных целей клуба стал полузащитник «Милана» Рубен Лофтус-Чик, сообщает Tuttosport.

Для улучшения состава «Ювентус» уже некоторое время следит за Лофтус-Чиком и рассматривает возможность обмена игроками с «Миланом». В рамках этой сделки защитник «Ювентуса» Федерико Гатти мог бы перейти в «Милан», а Лофтус-Чик, в свою очередь, отправился бы в Турин.

В текущем сезоне Рубен Лофтус-Чик сыграл 20 матчей за «Милан», забив один гол и отдав одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года.