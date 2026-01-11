Некоторые игроки «Тоттенхэма» полагают, что главный тренер команды Томас Франк может быть уволен в ближайшее время. Об этом информирует сайт Indykaila.

Томас Франк globallookpress.com

В случае ухода Франка клуб, вероятно, будет обязан выплатить ему компенсацию в размере около 23 миллионов евро. Франк возглавил «Тоттенхэм» 1 июля 2025 года и должен был работать до 2028 года согласно условиям контракта.

После 21 тура Английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» находится на 14-м месте с 27 очками. В 21 матче команда добилась семи побед, потерпела восемь поражений и шесть раз сыграла вничью.