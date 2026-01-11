Защитник «Зенита» Игорь Дивеев прокомментировал свой переход из армейского клуба в стан «сине-бело-голубых».

Игорь Дивеев globallookpress.com

Напомним, что сегодня, 11-го января «Зенит» объявил о переходе защитника Игоря Дивеева.

«Друзья, оттягивал этот момент как мог, потому что писать такие сообщения действительно тяжело.

Хочу поблагодарить клуб, который стал для меня домом. Я никогда бы не подумал, что простой мальчишка из Уфы сможет реализовать здесь все свои мечты: забраться так высоко, стать игроком сборной, выиграть Кубки, Суперкубок, надевать капитанскую повязку, заряжать всей командой "бомбу" в раздевалке и получить любовь и уважение целой армии болельщиков по всей стране!

Как бы вы ни отнеслись к моему переходу, я всегда буду гордиться, что стал частью истории великого клуба. Но карьера футболиста состоит из сложных решений. И это решение, наверное, самое сложное в моей жизни. Когда клуб предложил обмен, понял, что пришло время двигаться дальше, настал момент перемен.

Спасибо болельщикам, партнерам по команде, тренерскому штабу, руководству и всем сотрудникам клуба — вы навсегда моя семья, которая сформировала меня как игрока и личность. Я профессионал, который будет отдавать всего себя на поле, играя за новую команду, но ЦСКА всегда будет частью меня.

С уважением, Игорь Дивеев», — написал Дивеев в телеграм-канале.

В нынешнем сезоне защитник провел за ЦСКА 16 матчей в рамках РПЛ и забил 2 гола.