Представитель защитника Никиты Чернова Владимир Кузьмичев высказался о будущем футболиста «Крыльев Советов», права на которого принадлежат «Спартаку».

Никита Чернов globallookpress.com

«Если бы у "Спартака" было желание вернуть Никиту, а у них есть такая возможность, наверное, они бы уже сообщили об этом игроку и руководству "Крыльев Советов". Такой инициативы от "Спартака" нет», — приводит слова Кузьмичева «Матч ТВ».

29‑летний Чернов в текущем сезоне РПЛ провел 12 матчей за самарцев, в которых забил один мяч. Он выступает за команду из Самары на правах аренды до конца сезона.