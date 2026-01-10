Экс-нападающий сборной Англии Алан Ширер высказался о текущем положении дел в «Манчестер Юнайтед».

Рубен Аморим globallookpress.com

«У Аморима не получилось, но и руководство клуба тоже должно взять на себя вину. Оно устроило настоящий бардак.

Посмотрите на все, что они пытались сделать, на каждое принятое решение. Это просто смешно. Они дали тен Хагу новый контракт, потом уволили его, потом заплатили "Ньюкаслу" за Дэна Эшуорта, после чего тот ушел в оплачиваемый отпуск. Потом они уволили Эшуорта с выплатой компенсации. Дальше они пригласили Рубена Аморима, заплатили ему и его штабу, а спустя 14 месяцев уволили. Список длинный.

Владельцам, Рэтклиффу, Уилкоксу, Берраде надо признать вину, потому что после их прихода каждое решение провальное», — цитирует Ширера ВВС.

Напомним, что сейчас исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» является Алан Ширер. Команда идет на шестом месте в турнирной таблице АПЛ.