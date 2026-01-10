«Овьедо» и «Бетис» не смогли выявить победителя в матче 19-го тура Ла Лиги — 1:1.
Ильяс Чаира открыл счет на 64-й минуте и вывел хозяев вперед. На 83-й минуте Джованни Ло Чельсо восстановил равенство на табло.
Результат матча
ОвьедоОвьедо1:1БетисСевилья
1:0 Ильяс Чайра 64' 1:1 Джовани Ло Чельсо 83'
Овьедо: Аарон Эскандель, Лукас Аихадо, Давид Костас, Давид Карму, Рахим Альхассан, Кваси Сибо (Николас Фонсека 57'), Сантьяго Коломбатто, Альберто Рейна, Хессем Хассан (Тьяго Борбас 76'), Ильяс Чайра, Алекс Форес (Йосип Брекало 76')
Бетис: Альваро Вальес, Хуниор Фирпо (Эсекьель Авила 80'), Марк Бартра, Джовани Ло Чельсо, Марк Рока, Пабло Форнальс, Диего Гомес, Кучо Эрнандес (Рикардо Родригес 80'), Айтор Руйбаль (Родриго Рикельме 75'), Антони, Анхель Ортис (Эктор Бельерин 62')
Жёлтая карточка: Давид Карму 48' (Овьедо)
«Бетис» набрал 29 очков и остался на 6-м месте в турнирной таблице, «Овьедо» с 13 баллами остается последним, 20-м в Ла Лиге.