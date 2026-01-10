«Бетис» набрал 29 очков и остался на 6-м месте в турнирной таблице, «Овьедо» с 13 баллами остается последним, 20-м в Ла Лиге.

Ильяс Чаира открыл счет на 64-й минуте и вывел хозяев вперед. На 83-й минуте Джованни Ло Чельсо восстановил равенство на табло.

«Овьедо» и «Бетис» не смогли выявить победителя в матче 19-го тура Ла Лиги — 1:1.

