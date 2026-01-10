Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Суперкубка Испании против «Барселоны».

Хаби Алонсо
Хаби Алонсо globallookpress.com

«Это особенный матч.  Мы хотели быть здесь.  Это финал, за победу в котором нам придется бороться.  Команда готова.

Все может случиться.  Мы сосредоточены на том, что нам нужно сделать, и на том, как подготовиться к завтрашней игре», — цитирует Алонсо Mundo Deportivo.

Матч между командами состоится на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде 11 января.  Начало матча — в 22:00 мск.