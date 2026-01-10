Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Суперкубка Испании против «Барселоны».

Хаби Алонсо globallookpress.com

«Это особенный матч. Мы хотели быть здесь. Это финал, за победу в котором нам придется бороться. Команда готова.

Все может случиться. Мы сосредоточены на том, что нам нужно сделать, и на том, как подготовиться к завтрашней игре», — цитирует Алонсо Mundo Deportivo.

Матч между командами состоится на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде 11 января. Начало матча — в 22:00 мск.