Новобранец «Манчестер Сити» Антуан Семеньо прокомментировал своей переход в новый клуб из «Борнмута» и уверен, что поможет «горожанам» добиться успеха в этом сезоне.

Антуан Семеньо globallookpress.com

«Я очень горжусь тем, что присоединился к "Манчестер Сити". Я наблюдал за игрой "Сити" на протяжении последнего десятилетия под руководством Пепа Гвардиолы, и они были доминирующей командой в Премьер-лиге, а также добивались невероятных успехов в Лиге чемпионов, Кубке Англии и Кубке лиги.

Они установили высочайшие стандарты, это клуб с игроками мирового класса, инфраструктурой мирового класса и одним из величайших тренеров всех времён — Пепом Гвардиолой.

У меня огромный потенциал для развития, поэтому быть в этом клубе на этом этапе моей карьеры — идеально для меня. Это настоящая привилегия. Моя лучшая игра ещё впереди, я в этом уверен. И "Сити" находится в отличном положении — они по-прежнему участвуют в четырёх соревнованиях. Я действительно чувствую, что могу помочь им провести сильную вторую половину сезона», — сказал Семен

26-летний ганец перебрался в стан «горожан» за 72 млн евро из «Борнмута» по данным Transfermarkt. О трансфере стало известно, сегодня, 9 января. В этом сезоне за «вишенок» он провел 21 матч, забил 10 голов и сделал 3 ассиста.