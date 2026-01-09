Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о возможном подписании защитника Жоау Канселу из «Аль-Хиляля».

Жоау Канселу
Жоау Канселу globallookpress.com

«Жоау Канселу прибудет завтра и пройдёт медицинское обследование.  Он будет с нами.  Канселу — ещё один большой успех для Деку.  Подписывать игроков на этом трансферном рынке непросто.  Деку проделал отличную работу», — сказал Лапорта телеканалу TV3.

Канселу будет выступать в «Барселоне» до конца нынешнего сезона.  «Сине-гранатовые» заплатят «Аль-Хилялю» 4 млн евро за аренду игрока.

В нынешнем сезоне Канселу провел за «Аль-Хиляль» 6 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.