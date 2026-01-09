Экс-футболист «Зенита» Дмитрий Баранник высказался об уходе Жерсона из санкт-петербургского клуба в «Крузейро».

«Если учесть, что за то время, пока Жерсон был в "Зените", он не доказал, что стоит тех денег, которые за него заплатили, а клуб умудряется получить от продажи больше — это успех менеджмента. Не могу сказать точно, почему у него не получилось в "Зените", потому что я его уровень до конца не знаю. Новая страна, новые условия — всегда даже опытным игрокам требуется время. Но, судя по тому, как быстро он засобирался домой, его ожидания, в общем-то, не оправдались», — цитирует Баранника «Советский спорт».

Ранее появилась информация, что «Зенит» и «Крузейро» согласовали трансфер полузащитника, который обойдется бразильскому клубу в 30 млн евро.

В текущем сезоне РПЛ бразилец провёл 12 матчей и забил один гол.