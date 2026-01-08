Нападающий «Манчестер Юнайтед» Беньямин Шешко высказался о ничейном результате своей команды в матче 21-го тура АПЛ против «Бернли» (2:2).

В этом поединке Шешко оформил дубль, отличившись на 50-й и 60-й минутах.

«В целом, думаю, мы действительно отличная команда. Делаем всё, чтобы каждый раз доказывать свою состоятельность. Нам просто нужно продолжать двигаться вперед, продолжать бороться, потому что полагаю, мы великолепны, и да, я верю, что нас ждут большие достижения.

Это здорово (дубль в матче с "Бернли"), потому что мы создали отличные моменты, особенно эти два гола. Отличные комбинации, отличные передачи. В такой ситуации показываем, какая мы команда, на что способны, это отлично для будущего», — приводит слова Шешко ESPN.

После этого матча «Манчестер Юнайтед» занимает 7-е место в таблице АПЛ с 32 очками в активе.