Завершились два матча 21-го тура английской Премьер-лиги

Харви Барнс с мячом globallookpress.com

«Бернли» дома сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед»- 2:2.

На 13-й минуте в свои ворота забил защитник гостей Айден Хэйвен. Во втором тайме нападающий «МЮ» Беньямин Шешко оформил дубль, поразив ворота соперника на 50-й и 60-й минутах.

«Бернли» смог сравнять счет на 60-й минуте после точного удара Джейдона Энтони.

Результат матча Ньюкасл Ньюкасл-на-Тайне 3:3 Лидс Лидс 0:1 Бренден Ааронсон 32' 1:1 Харви Льюис Барнс 36' 1:2 Доминик Калверт-Льюин 45+5' пен. 2:2 Жоэлинтон 54' 2:3 Бренден Ааронсон 79' 3:3 Бруно Гимарайнс 90+1' пен. Ньюкасл: Ник Поуп, Малик Тшау ( Свен Ботман 46' ), Фабиан Шер ( Джейкоб Рэмси 76' ), Льюис Майли, Льюис Холл, Бруно Гимарайнс, Сандро Тонали ( Тино Ливраменто 46' ), Харви Льюис Барнс, Жоэлинтон, Ник Вольтемаде ( Йоан Висса 75' ), Энтони Гордон ( Джейкоб Мёрфи 81' ) Лидс: Лукас Перри, Джеймс Джастин, Джо Родон ( Вильфред Ньонто 90' ), Паскаль Стрёйк, Бренден Ааронсон ( Себастиан Борнау 90' ), Габриэль Гудмундссон, Илия Груев ( Ао Танака 90' ), Этан Ампаду, Антон Стах ( Ноа Окафор 80' ), Яка Бийол, Доминик Калверт-Льюин ( Лукас Нмеча 87' ) Жёлтые карточки: Малик Тшау 7', Энтони Гордон 45+4', Жоэлинтон 45+6' — Доминик Калверт-Льюин 22'

Статистика матча 7 Удары в створ 6 5 Удары мимо 5 62 Владение мячом 38 7 Угловые удары 4 1 Офсайды 0 11 Фолы 9

«Ньюкасл» в конце встречи смог вырвать три очка в игре с «Лидсом» —4:3.

Голы в составе «сорок» забивали Харви Барнс(36-я, 90+12-я), Жоэлинтон (54-я) и Бруну Гимарайнш (90+1-я, с пенальти).

За «кларетовых» отличился дублем Бренден Эронсон (32-я и 79-я), также забил Доминик Калверт-Льюин, реализовавший 11-метровый на 45+5-й минуте.

Результат матча Ньюкасл Ньюкасл-на-Тайне 3:3 Лидс Лидс 0:1 Бренден Ааронсон 32' 1:1 Харви Льюис Барнс 36' 1:2 Доминик Калверт-Льюин 45+5' пен. 2:2 Жоэлинтон 54' 2:3 Бренден Ааронсон 79' 3:3 Бруно Гимарайнс 90+1' пен. Ньюкасл: Ник Поуп, Малик Тшау ( Свен Ботман 46' ), Фабиан Шер ( Джейкоб Рэмси 76' ), Льюис Майли, Льюис Холл, Бруно Гимарайнс, Сандро Тонали ( Тино Ливраменто 46' ), Харви Льюис Барнс, Жоэлинтон, Ник Вольтемаде ( Йоан Висса 75' ), Энтони Гордон ( Джейкоб Мёрфи 81' ) Лидс: Лукас Перри, Джеймс Джастин, Джо Родон ( Вильфред Ньонто 90' ), Паскаль Стрёйк, Бренден Ааронсон ( Себастиан Борнау 90' ), Габриэль Гудмундссон, Илия Груев ( Ао Танака 90' ), Этан Ампаду, Антон Стах ( Ноа Окафор 80' ), Яка Бийол, Доминик Калверт-Льюин ( Лукас Нмеча 87' ) Жёлтые карточки: Малик Тшау 7', Энтони Гордон 45+4', Жоэлинтон 45+6' — Доминик Калверт-Льюин 22'

Статистика матча 7 Удары в створ 6 5 Удары мимо 5 62 Владение мячом 38 7 Угловые удары 4 1 Офсайды 0 11 Фолы 9

В 22-м туре «Лидс» дома примет «Фулхэм», а «МЮ» — «Ман Сити». «Бернли» отправится в гости к «Ливерпулю», «Ньюкасл» — к «Фулхэму».