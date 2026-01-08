Завершились два матча 21-го тура английской Премьер-лиги
«Бернли» дома сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед»- 2:2.
На 13-й минуте в свои ворота забил защитник гостей Айден Хэйвен. Во втором тайме нападающий «МЮ» Беньямин Шешко оформил дубль, поразив ворота соперника на 50-й и 60-й минутах.
«Бернли» смог сравнять счет на 60-й минуте после точного удара Джейдона Энтони.
Результат матча
НьюкаслНьюкасл-на-Тайне3:3ЛидсЛидс
0:1 Бренден Ааронсон 32' 1:1 Харви Льюис Барнс 36' 1:2 Доминик Калверт-Льюин 45+5' пен. 2:2 Жоэлинтон 54' 2:3 Бренден Ааронсон 79' 3:3 Бруно Гимарайнс 90+1' пен.
Ньюкасл: Ник Поуп, Малик Тшау (Свен Ботман 46'), Фабиан Шер (Джейкоб Рэмси 76'), Льюис Майли, Льюис Холл, Бруно Гимарайнс, Сандро Тонали (Тино Ливраменто 46'), Харви Льюис Барнс, Жоэлинтон, Ник Вольтемаде (Йоан Висса 75'), Энтони Гордон (Джейкоб Мёрфи 81')
Лидс: Лукас Перри, Джеймс Джастин, Джо Родон (Вильфред Ньонто 90'), Паскаль Стрёйк, Бренден Ааронсон (Себастиан Борнау 90'), Габриэль Гудмундссон, Илия Груев (Ао Танака 90'), Этан Ампаду, Антон Стах (Ноа Окафор 80'), Яка Бийол, Доминик Калверт-Льюин (Лукас Нмеча 87')
Жёлтые карточки: Малик Тшау 7', Энтони Гордон 45+4', Жоэлинтон 45+6' — Доминик Калверт-Льюин 22'
«Ньюкасл» в конце встречи смог вырвать три очка в игре с «Лидсом» —4:3.
Голы в составе «сорок» забивали Харви Барнс(36-я, 90+12-я), Жоэлинтон (54-я) и Бруну Гимарайнш (90+1-я, с пенальти).
За «кларетовых» отличился дублем Бренден Эронсон (32-я и 79-я), также забил Доминик Калверт-Льюин, реализовавший 11-метровый на 45+5-й минуте.
В 22-м туре «Лидс» дома примет «Фулхэм», а «МЮ» — «Ман Сити». «Бернли» отправится в гости к «Ливерпулю», «Ньюкасл» — к «Фулхэму».