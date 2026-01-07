Нападающий «Борнмута» Антуан Семеньо переходит в «Манчестер Сити». Эту информацию подтвердил известный инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Антуан Семеньо globallookpress.com

По данным источника, клубы достигли окончательного соглашения. «Горожане» выкупят 26-летнего футболиста за 75 миллионов евро. 8 января Семеньо пройдет медицинское обследование, после которого будут подписаны все необходимые документы.

В текущем сезоне Антуан Семеньо сыграл 19 матчей в Английской Премьер-Лиге, забив девять голов и отдав три результативные передачи.

«Борнмут» сейчас занимает 15-е место в турнирной таблице, имея 23 очка после 20 туров. «Манчестер Сити», в свою очередь, лидирует в чемпионате с 42 очками.