Руководство «Манчестер Юнайтед» запланировало встречи с Уле-Гуннаром Сульшером и Майклом Карриком для обсуждения их кандидатур на должность временного тренера.

В минувший понедельник «МЮ» расстался с Рубеном Аморимом, который возглавлял команду с ноября 2022 года. На матч с «Бернли», запланированный на сегодня, команду выведет Даррен Флетчер.

По информации The Athletic, «Манчестер Юнайтед» намерен найти временного тренера до конца текущего сезона, чтобы после этого провести детальный анализ и выбрать постоянного наставника. Сульшер, после переговоров во вторник, рассматривается как главный претендент на эту позицию, однако окончательное решение будет принято после личных встреч с обоими кандидатами.

Ожидается, что Флетчер временно возглавит «МЮ» по меньшей мере на два матча.