В матче 19-го тура чемпионата Италии «Пиза» примет «Комо». Поединок состоится 6 января в 17:00 по мск.
«Комо» выиграл два матча подряд в Серии А. Сегодня гости имеют хорошую возможность продлить свою серию, так как «Пиза» неудачно выступает и занимает последнее место в турнирной таблице.
В этом сезоне команды сыграют между собой впервые. Последний раз они пересекались еще в Серии Б. Та встреча завершилась победой «Комо» со счетом 3:1. Предыдущие 3 поединка закончились вничью.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.07.
- Букмекеры дают 5.45 на победу «Пизы», 1.77 — на победу «Комо».
- Искусственный интеллект предсказал ничью 0:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Пиза» — «Комо» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.