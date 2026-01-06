В матче 19-го тура чемпионата Италии «Пиза» примет «Комо». Поединок состоится 6 января в 17:00 по мск.

«Комо» выиграл два матча подряд в Серии А. Сегодня гости имеют хорошую возможность продлить свою серию, так как «Пиза» неудачно выступает и занимает последнее место в турнирной таблице.

В этом сезоне команды сыграют между собой впервые. Последний раз они пересекались еще в Серии Б. Та встреча завершилась победой «Комо» со счетом 3:1. Предыдущие 3 поединка закончились вничью.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.07.

Букмекеры дают 5.45 на победу «Пизы», 1.77 — на победу «Комо».

Искусственный интеллект предсказал ничью 0:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Пиза» — «Комо» смотрите на LiveCup.Run.

