Главный тренер «Борнмута» Андони Ираола высказался о будущем в команде нападающего Антуана Семеньо.

Антуан Семеньо globallookpress.com

Сыграет ли Семеньо с «Тоттенхэмом»? «Думаю, это может быть его последняя игра. Я не знаю, что произойдёт завтра или в следующие два-три дня… Но думаю, это может быть его последняя игра. Это моё личное мнение, но ничего не согласовано и ничего не подписано», — приводит слова Ираолы журналист Бен Джейкобс.

Ранее была информация, что Семеньо близок к переходу в «Манчестер Сити», который хочет выкупить его контракт.

В этом сезоне 25-летний форвард провел 18 матчей за «Борнмут», забил в них 9 голов и сделал 3 ассиста. На Transfermarkt Семеньо сейчас стоит € 65 млн.