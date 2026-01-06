Петербургский «Зенит» вновь не согласился на предложение бразильского клуба «Крузейро» о трансфере полузащитника Жерсона. Об этом сообщил журналист Вене Казагранде.

По информации источника, российский клуб отклонил предложение в размере 27 миллионов евро за 28-летнего бразильского хавбека. При этом «Зенит» может рассмотреть возможность продажи Жерсона в зимнее трансферное окно, если поступит более выгодное предложение.

Жерсон присоединился к «Зениту» из «Фламенго» летом 2025 года. В составе петербургской команды он провел 15 матчей и отметился двумя забитыми мячами.