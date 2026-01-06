Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим не будет рассматривать предложения от других клубов до конца текущего сезона. Об этом сообщил итальянский журналист Руди Галетти.

Рубен Аморим globallookpress.com

Несмотря на интерес со стороны команд из Ближнего Востока и Бразилии, Аморим планирует посвятить время отдыху и семье. Он намерен вернуться к тренерской работе в следующем сезоне.

Напомним, что 5 января «Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении Рубена Аморима. Специалист проработал с командой с ноября 2024 года по январь 2026 года, хотя его контракт был рассчитан до конца следующего сезона.

По информации СМИ, за досрочное расторжение трудового договора Аморим получит значительную неустойку в размере 11 миллионов евро.