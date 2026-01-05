Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о борьбе за чемпионский титул в текущем сезоне РПЛ.

Андрей Канчельскис globallookpress.com

«Второй сезон всегда самый сложный — и для игроков, и для тренеров. Если "Краснодар" сможет защитить титул, это будет великолепно. Но, на мой взгляд, в этом сезоне первое место всё-таки займёт "Зенит". Вы сами понимаете, потому что сто лет клубу и всё такое», — цитирует Канчельскиса «Советский Спорт».

В настоящий момент лидером РПЛ является «Краснодар», который на одно очко опережает «Зенит». В тройку сильнейших также входит «Локомотив».