Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о борьбе за чемпионский титул в текущем сезоне РПЛ.

Андрей Канчельскис
Андрей Канчельскис globallookpress.com

«Второй сезон всегда самый сложный — и для игроков, и для тренеров.  Если "Краснодар" сможет защитить титул, это будет великолепно.  Но, на мой взгляд, в этом сезоне первое место всё-таки займёт "Зенит".  Вы сами понимаете, потому что сто лет клубу и всё такое», — цитирует Канчельскиса «Советский Спорт».

В настоящий момент лидером РПЛ является «Краснодар», который на одно очко опережает «Зенит».  В тройку сильнейших также входит «Локомотив».