Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о матче против «Челси» (1:1).

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

«В первой половине мы действовали довольно неплохо. Во второй половине у них были моменты. В начале мы дважды теряли мяч, а в концовке нам не хватало исполнителей в ситуациях "два в один" и "три в два". Соперник особо много не создал, а мы были великолепны во всех линиях, но не смогли забить второй, третий или четвёртый гол. Конечно, во втором тайме соперник прибавил — в первом они действовали чуть осторожнее, а потом им уже было нечего терять, и в итоге они получили свою награду», — приводит слова Гвардиолы клубная пресс-служба.

«Манчестер Сити» набрал 42 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице. «Челси» с 31 баллом поднялся на 5-ю строчку в АПЛ.