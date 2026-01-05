Экс-игрок «Спартака» Денис Глушаков высказался о возможном назначении Хуана Карседо на пост наставника «красно-белых».

Денис Глушаков globallookpress.com

«Мне сложно оценивать возможное назначение Хуана Карседо в "Спартак", поскольку за "Пафосом" я не следил. Российская премьер-лига — это другой чемпионат, другая лига. Думаю, ему будет сложно в "Спартаке", как, впрочем, и любому тренеру», — цитирует Глушакова ТАСС.

Первую часть текущего сезона РПЛ «Спартак» завершил на шестой строчке в турнирной таблице. Возобновится чемпионат России только в конце февраля.

Что касается Карседо, то ранее он тренировал «Пафос».