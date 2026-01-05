Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко высказался о лучших футболистах первой части сезона РПЛ.

Джон Кордоба globallookpress.com

«Для меня лучшим является Джон Кордоба. Колумбиец практически в одиночку тащит "Краснодар", хотя у них в составе хватает сильных футболистов. Но игра команды с Кордобой или без него — это две разные вещи.

На втором месте Максим Глушенков. Он просто сегодня тащит "Зенит". Если называть третьего игрока, то пусть будет Алексей Батраков. Он очень молодой, а играет на уровне опытного футболиста», — приводит слова Ещенко «Советский Спорт».

Напомним, что лидером турнирной таблицы РПЛ является «Краснодар», который на одно очко опережает «Зенит». Замыкает тройку лучших «Локомотив».