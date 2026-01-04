Новый главный тренер «Црвены Звезды» Деян Станкович рассказал о будущем защитника Наира Тикнизяна в клубе.

Деян Станкович globallookpress.com

«Я сказал про Тикнизяна, что он должен остаться, но также отметил, что не будем менять состав, пока не пройдёт первая часть сборов. Хочу увидеть всех игроков, возможно, кто-то найдёт новую мотивацию, раскрепостится, обретёт уверенность. У меня был опыт, когда игроки, которые не были в планах, вдруг проявляли себя. Что касается Тикнизяна, директор Терзич сообщил мне, что есть предложение, которое можно реализовать сразу. Я сказал, что этого не надо делать и что мы его оставляем в команде», — цитирует Станковича сайт сербского клуба.

Ранее в СМИ появилась информация, что российский клуб готов приобрести 26-летнего Тикнизяна за € 5,5 млн.