Новый главный тренер «Црвены Звезды» Деян Станкович рассказал о будущем защитника Наира Тикнизяна в клубе.
«Я сказал про Тикнизяна, что он должен остаться, но также отметил, что не будем менять состав, пока не пройдёт первая часть сборов. Хочу увидеть всех игроков, возможно, кто-то найдёт новую мотивацию, раскрепостится, обретёт уверенность. У меня был опыт, когда игроки, которые не были в планах, вдруг проявляли себя. Что касается Тикнизяна, директор Терзич сообщил мне, что есть предложение, которое можно реализовать сразу. Я сказал, что этого не надо делать и что мы его оставляем в команде», — цитирует Станковича сайт сербского клуба.
Ранее в СМИ появилась информация, что российский клуб готов приобрести 26-летнего Тикнизяна за € 5,5 млн.