Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик подвел итоги победной встречи с «Эспаньолом» (2:0) в рамках 18-го тура Примеры.

«Соперник провел фантастический матч. Это было дерби с великолепной атмосферой. Мы не заслужили такой результат, но качества, которые мы показали после замен... это важно. Я рад за Гарсию, это один из лучших вратарей в мире. Игроки, вышедшие на замену, показали свой класс. Я недоволен первыми 80 минутами. Я доволен тремя очками, но есть вещи, которые нужно изменить.

Я знаю, насколько важно это дерби. На улицах много людей, которые с нетерпением ждали матча. Я очень рад. Соперник провел отличный матч, с большой интенсивностью», — цитирует Marca Флика.

Команда Флика продолжает возглавлять таблицу Примеры с 49 очками. «Эспаньол» (33) — пятый.