Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик подвел итоги победной встречи с «Эспаньолом» (2:0) в рамках 18-го тура Примеры.

Ханс-Дитер Флик
Ханс-Дитер Флик globallookpress.com

«Соперник провел фантастический матч.  Это было дерби с великолепной атмосферой.  Мы не заслужили такой результат, но качества, которые мы показали после замен... это важно.  Я рад за Гарсию, это один из лучших вратарей в мире.  Игроки, вышедшие на замену, показали свой класс.  Я недоволен первыми 80 минутами.  Я доволен тремя очками, но есть вещи, которые нужно изменить.

Я знаю, насколько важно это дерби.  На улицах много людей, которые с нетерпением ждали матча.  Я очень рад.  Соперник провел отличный матч, с большой интенсивностью», — цитирует Marca Флика.

Команда Флика продолжает возглавлять таблицу Примеры с 49 очками.  «Эспаньол» (33) — пятый.