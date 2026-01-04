Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал победу своей команды над «Бетисом» (5:1) в рамках 19-го тура Ла Лиги.

Хаби Алонсо globallookpress.com

«Это была важная и заслуженная победа. Такое начало года очень важно, необходим спокойный и позитивный настрой перед Суперкубком. Это ценная победа с точки зрения борьбы в чемпионате. "Барселона" выиграла вчера, нам также было необходимо выигрывать. Это последний матч первой половины сезона, мы набрали 45 очков. Такое же количество очков позволит нам довести общее количество очков в Ла Лиге до 90.

Теперь нужно продолжать выигрывать матчи. Темп будет интенсивным до самого конца. С завтрашнего дня мы будем сосредоточены исключительно на Суперкубке», — приводит слова Алонсо пресс-служба клуба.

«Реал» находится на второй строчке, заработав 45 очков за 19 игр.