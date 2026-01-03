Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович может продолжить карьеру в «Барселоне». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Душан Влахович globallookpress.com

Стало известно, что «сине-гранатовые» лидируют в гонке за подписание Влаховича. «Барселона» готова предложить форварду почти ту же зарплату, которую серб получает в «Ювентуса» — 12 млн евро.

В услугах Влаховича также заинтересованы «Милан» и «Бавария», но именно «сине-гранатовые» близки к подписанию форварда.

В нынешнем сезоне сербский нападающий провел за «Ювентус» 13 матчей в рамках Серии А и забил 3 гола.