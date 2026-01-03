В 18-м туре чемпионата Италии «Сассуоло» и «Парма» сыграли вничью — 1:1.

Матео Пеллегрино globallookpress.com

На 12-й минуте хавбек «Сассуоло» Кристиан Торстведт вывел свою команду вперед, но на 24-й минуте Матео Пеллегрино сравнял счет точным ударом в нижний угол ворот.

Результат матча Сассуоло Сассуоло 1:1 Парма Парма 1:0 Кристиан Торстведт 12' 1:1 Матео Пельегрино 24' Сассуоло: Арьянет Мурич, Себастьян Валюкевич, Джей Идзес, Тарик Мухаремович, Джош Дойг ( Фали Канде 86' ), Кристиан Торстведт, Неманья Матич, Лука Липани ( Исмаэль Коне 59' ), Алиу Фадера ( Валид Шеддира 74' ), Андреа Пинамонти ( Лука Моро 86' ), Арман Лорьенте ( Николас Пьерини 86' ) Парма: Эдоардо Корви, Эмануэле Валери, Лаутаро Валенти, Алессандро Чиркати, Энрико Дель Прато ( Sascha Britschgi 78' ), Якоб Ондрейка ( Науэль Эстевес 70' ), Гаэтано Ористанио ( Понтус Алмквист 70' ), Оливер Сёренсен, Мандела Кейта, Адриан Бернабе, Матео Пельегрино Жёлтые карточки: Неманья Матич 59', Себастьян Валюкевич 90+4' — Алессандро Чиркати 89'

Статистика матча 3 Удары в створ 5 5 Удары мимо 4 53 Владение мячом 48 4 Угловые удары 7 2 Офсайды 0 12 Фолы 7

Безвыигрышная серия «Сассуоло» в чемпионате теперь составляет четыре матча, и с 23 очками команда занимает девятое место в таблице. У «Пармы», набравшей 18 очков, 14-я позиция.

6 января «Сассуоло» примет «Ювентус», а «Парма» на следующий день проведет домашний матч против «Интера».