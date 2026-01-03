В 18-м туре чемпионата Италии «Сассуоло» и «Парма» сыграли вничью — 1:1.
На 12-й минуте хавбек «Сассуоло» Кристиан Торстведт вывел свою команду вперед, но на 24-й минуте Матео Пеллегрино сравнял счет точным ударом в нижний угол ворот.
Результат матча
СассуолоСассуоло1:1ПармаПарма
1:0 Кристиан Торстведт 12' 1:1 Матео Пельегрино 24'
Сассуоло: Арьянет Мурич, Себастьян Валюкевич, Джей Идзес, Тарик Мухаремович, Джош Дойг (Фали Канде 86'), Кристиан Торстведт, Неманья Матич, Лука Липани (Исмаэль Коне 59'), Алиу Фадера (Валид Шеддира 74'), Андреа Пинамонти (Лука Моро 86'), Арман Лорьенте (Николас Пьерини 86')
Парма: Эдоардо Корви, Эмануэле Валери, Лаутаро Валенти, Алессандро Чиркати, Энрико Дель Прато (Sascha Britschgi 78'), Якоб Ондрейка (Науэль Эстевес 70'), Гаэтано Ористанио (Понтус Алмквист 70'), Оливер Сёренсен, Мандела Кейта, Адриан Бернабе, Матео Пельегрино
Жёлтые карточки: Неманья Матич 59', Себастьян Валюкевич 90+4' — Алессандро Чиркати 89'
Безвыигрышная серия «Сассуоло» в чемпионате теперь составляет четыре матча, и с 23 очками команда занимает девятое место в таблице. У «Пармы», набравшей 18 очков, 14-я позиция.
6 января «Сассуоло» примет «Ювентус», а «Парма» на следующий день проведет домашний матч против «Интера».