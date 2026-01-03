Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о выступлении «Спартака» в текущем сезоне РПЛ.

Александр Мостовой
Александр Мостовой globallookpress.com

«В "Спартаке" всё как всегда (смеётся).  Мы это уже видим долгие годы.  В начале сезона говорил, что для меня "Спартак" должен быть в тройке лидеров РПЛ — обязательно и однозначно.  Думаю, что он там и должен быть.  Надеюсь, что будет.  Невзирая на приходы и уходы тренеров, за последние 20 лет у нас столько всего происходило. "Спартак" был, есть и будет всегда командой», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Первую часть текущего сезона РПЛ «Спартак» завершил на шестой строчке в турнирной таблице.  Возобновится чемпионат России только в конце февраля.