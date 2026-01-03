Сборные Мали и Туниса выяснят сильнейшего в матче 1/8 финала Кубка африканских наций, который состоится 3 января в Касабланке. Старт игры в 22:00 мск.
Сборная Мали пока без побед. Весь групповой этап команда прошла на ничьих. Напомним, что малийцы разошлись миром с Марокко, Замбией и Коморскими островами. Что касается Туниса, то ему удалось обыграть только Уганду, после чего коллектив потерпел поражение от Нигерии и сыграл вничью с Танзанией.
В прошлом розыгрыше сборная Мали дошла до четвертьфинала. Сборная Туниса не смогла преодолеть групповой этап. Кто сегодня станет четвертьфиналистом КАН?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.25.
- Букмекеры считают сборную Мали фаворитом за 2.54, на победу Туниса они дают 3.50, на проход команд в четвертьфинал цифры составляют 1.70 и 2.15 соответственно.
- Искусственный интеллект предсказал минимальную победу сборной Мали со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Мали — Тунис смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.