Сборные Мали и Туниса выяснят сильнейшего в матче 1/8 финала Кубка африканских наций, который состоится 3 января в Касабланке. Старт игры в 22:00 мск.

Сборная Мали пока без побед. Весь групповой этап команда прошла на ничьих. Напомним, что малийцы разошлись миром с Марокко, Замбией и Коморскими островами. Что касается Туниса, то ему удалось обыграть только Уганду, после чего коллектив потерпел поражение от Нигерии и сыграл вничью с Танзанией.

В прошлом розыгрыше сборная Мали дошла до четвертьфинала. Сборная Туниса не смогла преодолеть групповой этап. Кто сегодня станет четвертьфиналистом КАН?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.25.

Букмекеры считают сборную Мали фаворитом за 2.54, на победу Туниса они дают 3.50, на проход команд в четвертьфинал цифры составляют 1.70 и 2.15 соответственно.

Искусственный интеллект предсказал минимальную победу сборной Мали со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Мали — Тунис смотрите на LiveCup.Run.

