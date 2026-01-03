Пресс-служба футбольного клуба «Лейпциг» объявила о досрочном расторжении контракта с центральным полузащитником Кевином Камплем по обоюдному согласию сторон. Причиной такого решения стали семейные обстоятельства.

Кевин Кампль globallookpress.com

«Я всегда старался выкладываться полностью ради клуба, болельщиков и своих партнеров по команде. Я не хочу окончательно исключать, что когда-нибудь снова вернусь на поле, даже если на данный момент это кажется совершенно нереалистичным, и я бы предпочел проводить время с самыми близкими мне людьми», — цитирует Кампля пресс-служба клуба.

Кевин Кампль присоединился к «Лейпцигу» в 2017 году и за это время сыграл 283 матча, дважды завоевав Кубок Германии и став обладателем Суперкубка страны.