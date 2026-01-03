Африканская конфедерация футбола представила символическую сборную группового этапа Кубка африканских наций на своей странице в социальных сетях.

Мохамед Салах globallookpress.com

Вратарь: Мохамед Эль-Шенави из Египта.

Защитники: Али Абди из Туниса, Аксель Туанзебе из Демократической Республики Конго, Эдмон Тапсоба из Буркина-Фасо и Нуссайр Мазрауи из Марокко.

Полузащитники: Карлос Балеба из Камеруна, Адемола Лукман из Нигерии и Браим Диас из Марокко.

Нападающие: Садио Мане из Сенегала, Амад Диалло из Кот-д'Ивуара и Рияд Марез из Алжира.

Тренер команды: Эрик Шелль из Нигерии.

Стоит отметить, что Мохамед Салах, фланговый нападающий сборной Египта и игрок «Ливерпуля», не попал в итоговый состав символической сборной. Несмотря на два забитых гола в двух матчах Кубка Африки, его не включили в команду.