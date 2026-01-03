Матч 18-го тура итальянской Серии А «Аталанта» — «Рома» состоится 3 января в Бергамо. Старт игры в 22:45 мск.

«Аталанта» в этом сезоне выступает ниже ожидаемого. Бергамаски набрали 22 очка и находится на 10-й позиции в турнирной таблице. За 17 туров клуб имеет 5 побед и 5 поражений, а также 7 ничьих. Последний матч «Аталанта» провела 28 декабря, когда на своем поле проиграла «Интеру» 0:1.

«Рома» ведет борьбу за еврокубки. Сейчас «джаллоросси» замыкают топ-4, имея 33 очка на счету. В прошлом туре «римляне» обыграли «Дженоа» и записали в свой актив 11-ю победу в сезоне. Стоит отметить, что на данный момент за 17 туров у «Ромы» ни одной ничьи.

