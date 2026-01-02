Исполняющий обязанности главного тренера «Челси» Калум Макфарлейн поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Сити» в АПЛ.

«Никогда не знаешь, чего ожидать, но футболисты продемонстрировали энергию и энтузиазм на сегодняшней тренировке.  Они выглядели сосредоточенными, полны желания победить.  Игроки знают, что в воскресенье у нас очень важная игра, нужно показать всё, на что мы способны.  Это чувствуется.  Они профессионалы, занимаются этим давно.  Уже бывали в такой ситуации.

Рис Джеймс великолепен.  Настоящий лидер, поддерживал тренерский штаб и игроков.  Большего и желать нельзя.  Мы сосредоточены, чтобы показать наилучший результат.

Это футбольный матч.  Речь идёт не обо мне, не о моей первой игре и не о противостоянии с Гвардиолой.  Речь идёт о матче "Челси" и "Сити".  Это две топ-команды.

Мы выйдем на поле и будет бороться.  В этом сезоне мы уже видели, на что способна команда в важных матчах.  С нетерпением ждем этого вызова», — цитирует Макфарлейна Football.London.

Напомним, что Макфарлейн вступил на данную должность после увольнения из команды Энцо Марески.

Матч «Манчестер Сити» — «Челси» состоится в воскресенье, 4 января, и начнется в 20:30 мск.