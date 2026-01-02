Исполняющий обязанности главного тренера «Челси» Калум Макфарлейн поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Сити» в АПЛ.

«Никогда не знаешь, чего ожидать, но футболисты продемонстрировали энергию и энтузиазм на сегодняшней тренировке. Они выглядели сосредоточенными, полны желания победить. Игроки знают, что в воскресенье у нас очень важная игра, нужно показать всё, на что мы способны. Это чувствуется. Они профессионалы, занимаются этим давно. Уже бывали в такой ситуации.

Рис Джеймс великолепен. Настоящий лидер, поддерживал тренерский штаб и игроков. Большего и желать нельзя. Мы сосредоточены, чтобы показать наилучший результат.

Это футбольный матч. Речь идёт не обо мне, не о моей первой игре и не о противостоянии с Гвардиолой. Речь идёт о матче "Челси" и "Сити". Это две топ-команды.

Мы выйдем на поле и будет бороться. В этом сезоне мы уже видели, на что способна команда в важных матчах. С нетерпением ждем этого вызова», — цитирует Макфарлейна Football.London.

Напомним, что Макфарлейн вступил на данную должность после увольнения из команды Энцо Марески.

Матч «Манчестер Сити» — «Челси» состоится в воскресенье, 4 января, и начнется в 20:30 мск.