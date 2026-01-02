Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев оценил выступление «Балтики» в текущем сезоне РПЛ.

Андрей Талалаев — главный тренер «Балтики» globallookpress.com

«Отличная тренерская работа, сейчас для меня лучший тренер — как раз Талалаев. Андрей потрясающе управляет командой, по сути, со средним составом, который при другом исходе боролся бы за выживание, сейчас опережает "Спартак", "Динамо" и наравне сражается с любой командой, в том числе чемпионом.

Допускаю, что у них результат во второй части сезона просядет — все‑таки в футбол они играют очень энергозатратный, но "Балтика" уже всем всё доказала. Это и близко не мальчики для битья, как кто‑то мог подумать, когда они только поднялись из Первой лиги», — цитирует Ловчева «Матч ТВ».

«Балтика» набрала 35 очков в 18-ти матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ.