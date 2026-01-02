«Милан» обыграл «Кальяри» в гостевом матче 18-го тура Серии А — 1:0.
Единственный гол в матче забил Рафаэль Леау на 50-й минуте
Результат матча
КальяриКальяри0:1МиланМилан
0:1 Рафаэл Леау 50'
Кальяри: Элия Каприле, Габриэле Цаппа, Себастьяно Луперто, Хуан Родригес, Адам Оберт (Рияд Идрисси 60'), Марко Палестра, Мишель Адопо, Маттео Прати (Дженнаро Боррелли 61'), Лука Маццители, Семих Кылычсой, Себастьяно Эспозито (Джанлука Гаэтано 66')
Милан: Мик Меньян, Первис Эступинан, Алексис Салемакерс, Давиде Бартезаги, Кони де Винтер, Фикайо Томори, Адриен Рабьо, Рубен Лофтус-Чик, Лука Модрич, Юссуф Фофана (Никлас Фуллкруг 69'), Рафаэл Леау (Самуэле Риччи 69')
«Милан» с 38 очками поднялся на первое место в турнирной таблице, «Кальяри» с 18 баллами остался на 14-й позиции в Серии А.