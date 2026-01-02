«Милан» с 38 очками поднялся на первое место в турнирной таблице, «Кальяри» с 18 баллами остался на 14-й позиции в Серии А.

Единственный гол в матче забил Рафаэль Леау на 50-й минуте

«Милан» обыграл «Кальяри» в гостевом матче 18-го тура Серии А — 1:0.

2.33

