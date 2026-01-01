В 19-м туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на своем поле не смог переиграть «Лидс» — 0:0.
На протяжении всей встречи команда Арне Слота владела инициативой на поле, создала больше опасных моментов и подала угловых, но переиграть голкипера соперника Лукаса Перри так и не смогла.
Результат матча
ЛиверпульЛиверпуль0:0ЛидсЛидс
Ливерпуль: Алисон, Конор Брэдли (Федерико Кьеза 79'), Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон (Милош Керкез 66'), Жереми Фримпонг (Рио Нгумоха 84'), Райан Гравенберх, Кёртис Джонс (Алексис Мак Аллистер 66'), Доминик Собослаи, Флориан Вирц (Коди Матес Гакпо 66'), Уго Экитике
Лидс: Лукас Перри, Джеймс Джастин, Паскаль Стрёйк, Себастиан Борнау (Джейден Богл 83'), Бренден Ааронсон (Доминик Калверт-Льюин 70'), Габриэль Гудмундссон, Илия Груев (Ао Танака 90'), Этан Ампаду, Антон Стах, Яка Бийол, Лукас Нмеча (Ноа Окафор 70')
Жёлтые карточки: Этан Ампаду 61' (Лидс), Яка Бийол 62' (Лидс)
Сейчас «Ливерпуль» с 33 очками занимает 4-е место в таблице АПЛ. «Лидс» (21) — 16-й.