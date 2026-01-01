В 19-м туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на своем поле не смог переиграть «Лидс» — 0:0.

На протяжении всей встречи команда Арне Слота владела инициативой на поле, создала больше опасных моментов и подала угловых, но переиграть голкипера соперника Лукаса Перри так и не смогла.

Результат матча

Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Лидс Лидс

Ливерпуль: Алисон, Конор Брэдли ( Федерико Кьеза 79' ), Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон ( Милош Керкез 66' ), Жереми Фримпонг ( Рио Нгумоха 84' ), Райан Гравенберх, Кёртис Джонс ( Алексис Мак Аллистер 66' ), Доминик Собослаи, Флориан Вирц ( Коди Матес Гакпо 66' ), Уго Экитике

Лидс: Лукас Перри, Джеймс Джастин, Паскаль Стрёйк, Себастиан Борнау ( Джейден Богл 83' ), Бренден Ааронсон ( Доминик Калверт-Льюин 70' ), Габриэль Гудмундссон, Илия Груев ( Ао Танака 90' ), Этан Ампаду, Антон Стах, Яка Бийол, Лукас Нмеча ( Ноа Окафор 70' )

Жёлтые карточки: Этан Ампаду 61' (Лидс), Яка Бийол 62' (Лидс)