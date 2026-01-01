Руководство лондонского «Челси» определилось со списком претендентов на пост главного тренера после ухода Энцо Марески.
Как информирует авторитетное издание Sky Sport, сейчас на эту должность претендуют два человека: Лиам Росеньор из французского «Страсбурга» и Оливер Гласнер из «Кристал Пэлас». При этом англичанин является основным претендентом на эту должность.
После 16 туров «Страсбург» идет восьмым во французской Лиге 1 с 23 очками. Напомним, что эльзасцы и «Челси» имеют общего владельца и многие игроки английского клуба получают игровую практику в «Страсбурге».
41-летний Росеньор работает в клубе второй сезон.