Руководство лондонского «Челси» определилось со списком претендентов на пост главного тренера после ухода Энцо Марески.

Лиам Росеньор globallookpress.com

Как информирует авторитетное издание Sky Sport, сейчас на эту должность претендуют два человека: Лиам Росеньор из французского «Страсбурга» и Оливер Гласнер из «Кристал Пэлас». При этом англичанин является основным претендентом на эту должность.

После 16 туров «Страсбург» идет восьмым во французской Лиге 1 с 23 очками. Напомним, что эльзасцы и «Челси» имеют общего владельца и многие игроки английского клуба получают игровую практику в «Страсбурге».

41-летний Росеньор работает в клубе второй сезон.