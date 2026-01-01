Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри считает «россонери» великим клубом и он просто обязан каждый участвовать в Лиге чемпионов.

Макс Аллегри globallookpress.com

«Нам нужно думать о нашей цели — войти в четверку лучших, мы смотрим на вещи трезво. Мы думаем о завтрашнем матче на сложном поле, "Кальяри" — трудный соперник, против которого нужно оставаться в игре до последней минуты.

Важно достичь цели в июне, сделать все возможное, "Милан" должен играть в Лиге чемпионов каждый год, у нас должны быть амбиции к высоким целям, только так образом можно достичь желаемого. Я не говорю, что, был бы рад четвертому месту, но цель вывести "Милан" в Лигу чемпионов была бы достигнута. Обычно чемпионский титул берет фаворит, и нужно помнить, что "Интер" в последние 5 лет не финиширует ниже 2-го места», — сказал Аллегри журналисту Джанлуке ди Марцио.

Сейчас «Милан» занимает вторую строчку в таблице Серии А с 35 очками. Лидером является «Интер» (36). 58-летний Аллегри летом 2025 года вернулся в «Милан». Ранее он работал тут с 2010 по 2014 год и завоевал с командой скудетто в первый же сезон.