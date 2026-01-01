«Астон Вилла» объявила на своем сайте о трансфере форварда бразильского «Гремио» Алиссона.

Алиссон ФК «Астон Вилла»

«Наш клуб "Астон Вилла" рада объявить о подписании контракта с 19-летним бразильцем Алиссоном из "Гремио".

Этот перспективный молодой вингер прошел через академию клуба из Порту-Алегри, дебютировав в июле 2024 года. Алиссон стал игроком основного состава "Гремио", проведя 34 матча в лиге в прошлом сезоне.

Добро пожаловать в Бирмингем, Алиссон» — написано в сообщении на сайте молотобойцев.

Напомним, что летом 2025 года активный интерес к Алиссону проявляло московское «Динамо», которое было готово заплатить € 15 млн. На Transfermarkt сейчас игрока оценивают в 8 млн евро.